Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» — «Ростов»: Кокорин сделал хет-трик

«Сочи» — «Ростов»: Кокорин сделал хет-трик
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил свой третий гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (6:1, второй тайм).

На 51-й минуте после розыгрыша углового на левом фланге Кокорин исполнил прострел-удар, Миха Мевля пропустил мяч мимо себя на углу вратарской и в итоге после рикошета мяч залетел в сетку.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот.

На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку. Четвёртый и пятый голы «Сочи» забил Антон Заболотный.

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 6:1, идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020