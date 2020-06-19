Губерниев: Заболотного — в «Ювентус»! Он слишком хорош

Комментатор Дмитрий Губерниев на своём канале в «Телеграме» поделился впечатлениями от футбола нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (7:1, идёт второй тайм).
«Заболотного — в «Ювентус»! Он слишком хорош… Заболотный — нет, только «Барселона»!» — написал Губерниев.
К 48-й минуте встречи с «Ростовом» Заболотный оформил дубль. При этом 29-летний форвард мог записать в свой актив хет-трик, но в середине первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.
Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играют футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 19 июня 2020
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