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Полоз оформил дубль, забив девятый гол «Сочи» в ворота «Ростова»

Полоз оформил дубль, забив девятый гол «Сочи» в ворота «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз забил девятый гол в ворота «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, оформив дубль. Счёт — 9:1, идёт второй тайм.

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