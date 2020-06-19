Полоз оформил дубль, забив девятый гол «Сочи» в ворота «Ростова»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз забил девятый гол в ворота «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, оформив дубль. Счёт — 9:1, идёт второй тайм.