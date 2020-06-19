«Сочи» — «Ростов»: Колдунов забил десятый гол хозяев

Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов забил десятый гол своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Счёт — 10:1, идёт второй тайм.

Колдунов прорвался к чужой штрафной по центру, ушёл от соперника и прицельно пробил в ближний нижний угол ворот Дениса Попова.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» уже на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот.



На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла, и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку. Четвёртый и пятый голы «Сочи» забил Антон Заболотный. На 51-й минуте после розыгрыша углового на левом фланге Кокорин исполнил прострел-удар, Миха Мевля пропустил мяч мимо себя на углу вратарской, и после рикошета мяч залетел в сетку. Защитник «Сочи» Иван Новосельцев забил седьмой гол своей команды. Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз забил восьмой и девятый голы в ворота «Ростова».