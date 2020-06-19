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«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.

В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол).

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
19 июня 2020, пятница. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
10 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Романов – 1'   1:1 Абрамов – 6' (автогол)   2:1 Кокорин – 15'   3:1 Кокорин – 44'   4:1 Заболотный – 45+1'   5:1 Заболотный – 47'   6:1 Кокорин – 51'   7:1 Новосельцев – 53'   8:1 Полоз – 74'   9:1 Полоз – 86'   10:1 Колдунов – 87'
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