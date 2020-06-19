«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.
В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол).
За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.
- 19 июня 2020
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
19:29