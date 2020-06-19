Глушаков: после победы в «Ахмате» не должно быть шапкозакидательских настроений

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал победу команды в матче с «Крыльями Советов» (4:2).

«Важнейшая победа, так как играли с прямым конкурентом и это был матч за шесть очков. Первая игра после долгой паузы, поэтому большое значение имело то, как мы готовились, тренировались и работали перед рестартом. Начало матча не получилось, скорее всего, из-за какого-то волнения.

Хорошо, что собрались в перерыве, серьёзно поговорили в раздевалке, главный тренер нашёл нужные слова, мы разобрали ошибки, перестроились и переломили игру. Рад, что принял участие в трёх голах, забил, но самое главное — победа команды, результат, которого ждали все наши болельщики. В ситуации с голом не знал, был или не было офсайда. Хорошо, что VAR помог разобраться.



Радует, что чемпионат возобновился с болельщиками, их присутствие чувствовалось на поле. Но очень важно, чтобы в текущей ситуации максимальное внимание уделялось безопасности, здоровье людей важнее всего, а на месте «Ростова» может оказаться, наверное, любой клуб. Понятно, что есть регламенты и финальное решение остаётся за РПЛ, но в таких случаях, думаю, надо искать какие-то возможности, которые устроят обе стороны и будут в духе фэйр-плей.



После этой победы в команде не должно быть каких-то шапкозакидательских настроений, так как нам нужно многое улучшать. Больше бить по воротам, быть хладнокровнее и не пропускать ненужных контратак. Впереди семь матчей — семь финалов, и «Ахмат» свои задачи в сезоне ещё не решил», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В Самаре на стадионе «Самара Арена» состоялся первый матч после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге — «Крылья Советов» принимали «Ахмат». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:2.