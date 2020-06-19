«Ростов» вышел на первое место по пропущенным голам в РПЛ
«Ростов» проиграл со счётом 1:10 в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Пропустив 44 мяча в 23 встречах, жёлто-синие вышли на первое место по пропущенным голам среди всех команд турнира. Ранее лидером по этому показателю был «Урал» (41).
Из-за сегодняшнего результата у «Ростова» теперь отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 40-44.
Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
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