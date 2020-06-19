Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» вышел на первое место по пропущенным голам в РПЛ

«Ростов» вышел на первое место по пропущенным голам в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» проиграл со счётом 1:10 в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Пропустив 44 мяча в 23 встречах, жёлто-синие вышли на первое место по пропущенным голам среди всех команд турнира. Ранее лидером по этому показателю был «Урал» (41).

Из-за сегодняшнего результата у «Ростова» теперь отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 40-44.

Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Губерниев: Заболотного — в «Ювентус»! Он слишком хорош
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020