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Тренер «Ростова»: проиграть со столь крупным счётом — страшное дело, но такова судьба

Тренер «Ростова»: проиграть со столь крупным счётом — страшное дело, но такова судьба
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер молодёжной команды «Ростова» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

«Как мы можем говорить о положительном? Положительное только одно: футболисты дебютировали в столь юном возрасте в Премьер-Лиге. У кого-то есть мечты, чтобы свои 11 ребят из академии играли в стартовом составе. У нас сегодня их было 18, из них 16 вышли.

Это всё воспитанники ростовского футбола. На сегодняшний день мы убеждены, что те футболисты, которые также находятся на самоизоляции — шестеро из молодёжного состава, — придали бы дополнительной мощности, поскольку они хотя бы постарше. Понятно, что все пропущенные мячи были в основном связаны с тем, что нас продавливали. Это связано с возрастом — юные мальчишки.

Заканчивали игру, когда остался всего один 18-летний парень, остальным 16-17, вышел игрок 2004 года рождения. Для любого тренера проиграть со столь крупным счётом — это страшное дело, но такова судьба. Так сложилась ситуация в России и мире, и не смогла наша команда добиться положительного результата», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

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