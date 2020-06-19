Тренер «Ростова»: проиграть со столь крупным счётом — страшное дело, но такова судьба

Старший тренер молодёжной команды «Ростова» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).
«Как мы можем говорить о положительном? Положительное только одно: футболисты дебютировали в столь юном возрасте в Премьер-Лиге. У кого-то есть мечты, чтобы свои 11 ребят из академии играли в стартовом составе. У нас сегодня их было 18, из них 16 вышли.
Это всё воспитанники ростовского футбола. На сегодняшний день мы убеждены, что те футболисты, которые также находятся на самоизоляции — шестеро из молодёжного состава, — придали бы дополнительной мощности, поскольку они хотя бы постарше. Понятно, что все пропущенные мячи были в основном связаны с тем, что нас продавливали. Это связано с возрастом — юные мальчишки.
Заканчивали игру, когда остался всего один 18-летний парень, остальным 16-17, вышел игрок 2004 года рождения. Для любого тренера проиграть со столь крупным счётом — это страшное дело, но такова судьба. Так сложилась ситуация в России и мире, и не смогла наша команда добиться положительного результата», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».
- 20 июня 2020
-
00:11
- 19 июня 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:03