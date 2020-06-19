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Тренер «Сочи» Федотов рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»

Тренер «Сочи» Федотов рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

«В чём ценность этой победы? Это в целом отношение к футболу и своим болельщикам. Мы готовились, чтобы выглядеть сконцентрированной командой, независимо от соперника. Я всегда говорю, что это может быть топ-клуб или молодые пацаны, как получилось сегодня. Для них это большая школа — куда надо стремиться. Отмечу хорошую самоотдачу соперников и великолепнейшую игру вратаря.

Мы не то чтобы провалили первый тайм. До матча говорили о недооценке, хотя на разминке ребята не показали такой динамики. Подспудно это всё равно в голове сидело, не хватало игровой концентрации», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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