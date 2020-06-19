«Ростов»: наши воспитанники бились как львы! Вы для нас всегда чемпионы!

Пресс-служба «Ростова» в «Твиттере» отреагировала на поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

«Наши воспитанники бились сегодня как львы! ⁣Благодарим их за игру! Ребята, вы для нас всегда чемпионы!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.



За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.



«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.