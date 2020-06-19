Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Ростова»: наши парни — будущие чемпионы

Президент «Ростова»: наши парни — будущие чемпионы
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился своим мнением об игре футболистов команды в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 10:1.

«Наши ребята — большие молодцы и красавцы. Остальное неважно. Эти парни — будущие чемпионы», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба жёлто-синих на официальном сайте клуба.

Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Тренер «Сочи» Федотов рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020