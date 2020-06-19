Генич: не понимаю претензий к «Сочи». «Ростов» вышел на матч РПЛ, какое уж тут сочувствие?

Комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Сочи» в матче с «Ростовом» со счётом 10:1.

«Вообще не понимаю претензий к «Сочи». Вышли играть — играйте. Проиграли в девять мячей — ничего страшного. О них вся Россия узнала, поддерживала. Блин, но они вышли на матч Премьер-Лиги, какое уж тут сочувствие? Перелистнули страницу и пошли дальше», — написал Генич на своей странице в «Твиттере».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.



За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.



«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.