Геркус — о юных игроках «Ростова»: отменив лимит, мы лишим шанса вот этих ребят

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (10:1).

«Сочи» играл грубовато. Получать карточки в такой игре необязательно. У Маргасова вообще жёлтая была на грани красной. Бурмистров тоже — то в лицо руками ударит, то локти в ход пойдут. Они отнеслись к этой игре гиперсерьёзно, хотя понятно, что они бы выиграли. Хотя бы потому, что они тренировались, в отличие от ростовских ребят.

Мне понравился «Ростов», они обученные, не играли в отбой, выходили через пас, пытались строить атаки. Но у них не было сил. Они играли достойно. Это решение клуба и тренера «Сочи» — играть основным составом. Я не играл в футбол, но что-то мне подсказывает, что было бы лучше выиграть с разницей в два-три мяча. Это же игра, а не битва. Выйди, порадуйся футболу. Это меня резануло. Но ростовские мальчишки замечательные.

Радость от забитых голов? Оставим на совести тех, кто забивал. Это же, по сути, голы, которые имеют такую же значимость, как голы в товарищеских матчах. Там особо никто не радуется. При этом Денис Попов провёл великолепный матч. Но матч показал, что у нас есть ребята, которые могут играть на высшем уровне: в ФНЛ, в РПЛ.

Когда мы говорим про лимит и про его отмену, надо понимать, что отменив лимит, мы лишим шанса вот этих ребят. Им надо давать шанс, а не привозить посредственных легионеров. Они должны быть качественными. Игра дала пищу для размышления, при этом подарила эмоции. От гола «Ростова» я кайфанул. А вы видели, как отыгрался «Сочи»? Затолкали, Заболотный толкнул защитника», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.