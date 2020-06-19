Отец вратаря «Ростова»: вся команда — герои. Пацаны — красавцы. Ну а сын — молодчик!
Владимир Попов, отец 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова, поделился своим мнением об игре сына и всей команды жёлто-синих в выездной встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).
В матче с «Сочи» Попов установил рекорд РПЛ по количеству совершённых сейвов — 15. Вратарь также отбил пенальти.
«Многие начнут сравнивать Дениса с Игорем Акинфеевым, который тоже дебютировал с отражённого пенальти? Хороший ориентир. Игорь — легенда. Одна игра за сборную чего стоит. У Дениса нет потолка. Он хочет добиться максимально возможного: чем выше, тем лучше. Для меня вся команда, которая играла с «Сочи», — герои. Пацаны — красавцы. Ну а сын — вообще молодчик!» — сказал Владимир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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