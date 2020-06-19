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Уткин: как теперь быть Кокорину? Ударить чиновника — срок, гасить пацанов — премиальные

Уткин: как теперь быть Кокорину? Ударить чиновника — срок, гасить пацанов — премиальные
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал хет-трик нападающего «Сочи» Александра Кокорина в матче с «Ростовом» (10:1).

«И как теперь быть Кокорину? Тихонько по пьяни ударить чиновника (и не попасть) — срок. Публично полтора часа гасить пацанов (и три гола) — премиальные! Нет, ну это реально сложно. Тут собьёшься», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.

В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол).

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ
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