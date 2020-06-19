Уткин: как теперь быть Кокорину? Ударить чиновника — срок, гасить пацанов — премиальные

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал хет-трик нападающего «Сочи» Александра Кокорина в матче с «Ростовом» (10:1).
«И как теперь быть Кокорину? Тихонько по пьяни ударить чиновника (и не попасть) — срок. Публично полтора часа гасить пацанов (и три гола) — премиальные! Нет, ну это реально сложно. Тут собьёшься», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.
В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол).
За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 20 июня 2020
-
00:11
-
00:11
- 19 июня 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:12