Отец вратаря «Ростова»: если бы «Сочи» перенёс матч, не было бы звёздного часа у сына

Владимир Попов, отец 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова, признался, что у него нет обиды на «Сочи», который отказался перенести домашнюю встречу 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в связи с чем жёлто-синие вынуждены были заявить на матч молодых футболистов.

Финальный свисток зафиксировал победу «Сочи» со счётом 10:1.

«Ну а что тут скажешь? Каждый клуб стремится к победе, а какой ценой она достанется — дело десятое. В «Сочи» так решили. Какие обиды? Можно, конечно, было бы перенести. РФС и РПЛ всё свалили на две команды. Но так случилось — значит, судьба такая. С другой стороны, если бы матча не было, то не было бы и звёздного часа у сына», — сказал Владимир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.