Аршавин: такое впечатление, что Кокорин не хотел играть. Игроки «Сочи» не издевались

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

«Они бы могли навязать борьбу «Сочи» только в том случае, если бы сочинцы не приехали. С точки зрения спортивной составляющей этот матч вообще не нужно рассматривать. Это просто для этих ребят большое событие, школа. Для многих из них это первый и последний матч. Может быть, второй, если «Ростов» ещё заявит такой состав.

Мне что понравилось у «Сочи», особенно это касается Кокорина: такое впечатление, что он тоже не хотел играть, понимая всю ситуацию. Игроки «Сочи» не хотели добить, не издевались, не передергивали — просто играли. Они особо и не включались. Если вы посмотрите три гола в начале второго тайма, там отскакивали мячи, когда не забить было сложнее, чем забить», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев. Кокорин оформил хет-трик.