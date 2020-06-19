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11 голов и отбитый пенальти — в видеообзоре матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»

11 голов и отбитый пенальти — в видеообзоре матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

В Сочи на стадионе «Фишт» состоялась встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 10:1.

В составе «Сочи» хет-трик оформил нападающий Александр Кокорин. Форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз стали авторами дублей. Ещё по одному мячу в ворота «Ростова» отправили защитник Иван Новосельцев, хавбек Никита Колдунов и форвард гостей Владимир Абрамов (автогол). Голкипер жёлто-синих Денис Попов совершил рекордные в РПЛ 15 сейвов и отбил пенальти Заболотного.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

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