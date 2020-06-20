Владимир Федотов: много стрел, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб — наёмные рабочие

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

«Игроки отнеслись с полной серьёзностью. Пришли зрители и увидели в нашем исполнении футбол, к которому мы готовились. Да, понятно, уровень сопротивления, но хочу поблагодарить игроков «Ростова», они мужественно сражались. Да, они не готовы к игре на таком уровне, но это не наша вина. У этих ребят появился великолепный шанс показать себя в РПЛ. Отмечу великолепную игру Попова.

Мы столкнулись с околофутбольными делами, когда нас склоняют по всем телеграм-каналам – что мы поступили неправильно. В этой связи никто не провел расследование: как ситуация складывалась в «Ростове», откуда это взялось, как это развивалось, какого числа. Наш тренерский штаб знал и раньше, что там не всё благополучно, но «Ростов» дал комментарий, о котором узнала вся страна, 17-го вечером. Много стрел, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб — наёмные рабочие, наше руководство принимают решения, руководство лиги принимает решение.

Алаев (Александр Алаев — генеральный секретарь РФС. — Прим. Чемпионата) чётко прокомментировал эту ситуацию. Собрались, решили играть чемпионат, приняли решение, что переносов не будет, а дело по заболевшим лежит на клубах. Какие к нам претензии? Любой из 16 клубов может оказаться в этой ситуации. Чтобы такое не повторялось, необходимо соблюдать медицинский протокол», — передаёт слова Федотова корреспондентом «Чемпионата».