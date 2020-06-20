Месси толкнул игрока «Севильи» после его фола на Суаресе

У нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Севильи» Диего Карлоса случился конфликт в ходе матча 30-го тура испанской Примеры (0:0, второй тайм).

В конце первого тайма Диего Карлос сфолил на Луисе Суаресе. Месси сделал бразильцу замечание, после чего футболисты начали пререкаться. Аргентинец толкнул Карлоса, после чего тот упал. Произошла небольшая потасовка, по итогам которой судья показал жёлтые карточки Серхио Бускетсу и Фернандо.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом, помогают ему Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Давид Гальвес Раскон. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» и «Севилья» встретились на арене «Камп Ноу» в Каталонии 6 октября. Финальный свисток тогда зафиксировал победу сине-гранатовых со счётом 4:0.



«Барселона», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (51) занимает третье место.