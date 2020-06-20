Федотов: идёт ожесточённое сражение за сохранение прописки. Игра с «Ростовом» — шаг вперёд

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему его штаб принял решение играть основным составом в домашней встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

«Мысли выставить в старт четырёх-пятерых молодых игроков не было. До последнего мы не знали состава «Ростова». У нас есть свои планы на чемпионат, у нас ожесточённое сражение за сохранение прописки в РПЛ, поэтому рассматривали эту игру как шаг вперёд», — передаёт слова Федотова корреспондентом «Чемпионата».

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.