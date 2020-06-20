Борис Ротенберг: почему я должен был перенести матч? Как бы я посмотрел в глаза ребятам?

Президент «Сочи» Борис Ротенберг дал комментарий о домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

«Прежде всего, хочу отдать должное ростовским пацанам. Ребята мне очень понравились. Вот честно. Вратарь хороший у них Попов, пенальти взял. Их бросили на амбразуру. То, что они могли, то и сделали. Это будущее нашего футбола.

Не знаю, правда, для чего это нужно было «Ростову»… Пацаны же толком не тренировались. Слава богу, что никто не травмировался. Это самое важное. Пацаны остались здоровы.

Понимаете, есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали. Готовились к игре, ничего не нарушали. Перенести матч? Но никто же не знает, что будет через месяц! Никто вам сейчас не скажет.

И зачем создавать прецедент? Тогда в будущем любые команды смогут этим манипулировать… У нас два больных, давайте перенесём… Зачем? Я бы на такое не пошёл. И почему я должен был перенести игру? Ну вот как? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?» — цитирует Ротенберга «Спорт-экспресс».