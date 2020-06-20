«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: голы и лучшие моменты матча

В Лондоне прошёл матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.



Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт на 27-й минуте встречи. Форвард практически в центре поля подхватил мяч, проскочил между защитников, ворвался в штрафную и нанёс плотный удар. Давид де Хеа не сумел выручить свою команду.

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На 80-й минуте Поль Погба в штрафной обыграл Эрика Дайера, после чего получил толчок в спину — судья назначил пенальти. Бруну Фернандеш с «точки» уверенно пробил в левый от себя угол ворот.

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В добавленное время арбитр поставил второй пенальти в ворота «Тоттенхэма», однако отменил решение после просмотра VAR.

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«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (42) — восьмое.