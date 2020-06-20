«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании

В матче 30-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала каталонскую «Барселону». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.

«Севилья» прервала победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. При этом команда Хулена Лопетеги не проигрывает в Примере уже в течение семи встреч кряду (четыре ничьи, три победы).

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского первенства. В 30 матчах сине-гранатовые набрали 65 очков. Второе место занимает «Реал» (62), у которого есть одна встреча в запасе, третье — «Севилья» (52).

«Реал» проведёт матч 30-го тура завтра, 21 июня, в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. Соперником «сливочных» будет «Реал Сосьедад».