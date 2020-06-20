«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании
В матче 30-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала каталонскую «Барселону». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.
«Севилья» прервала победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании, которая состояла из трёх матчей. При этом команда Хулена Лопетеги не проигрывает в Примере уже в течение семи встреч кряду (четыре ничьи, три победы).
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского первенства. В 30 матчах сине-гранатовые набрали 65 очков. Второе место занимает «Реал» (62), у которого есть одна встреча в запасе, третье — «Севилья» (52).
«Реал» проведёт матч 30-го тура завтра, 21 июня, в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. Соперником «сливочных» будет «Реал Сосьедад».
Испания - Примера. 30-й тур
19 июня 2020, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона
Месси толкнул игрока «Севильи» после его фола на Суаресе
- 20 июня 2020
-
01:24
-
00:58
-
00:57
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:23
-
00:11
-
00:11
- 19 июня 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
22:54
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
Партнерский контент