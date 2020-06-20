Антон Заболотный – о матче с «Ростовом»: мы выполняем свою работу, тут нет места эмоциям

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (10:1), в котором он стал автором дубля.
«Уважаемые болельщики и любители футбола! Хочу обратиться к вам всем, с информацией по сложившейся ситуации с сегодняшним долгожданным для нас всех матчем! Я не буду оправдываться, так как не в чем, но хочу внести ясность в данную ситуацию! Мы — футболисты, все работаем по контракту, мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть! МЫ НЕ РЕШАЕМ! Мы только делаем свою работу, как и все, и тут нет места эмоциям, так как опять-таки же повторюсь, что мы не выбираем, не решаем, где, с кем и когда мы играем! Надеюсь на ваше понимание…
P.S. Хочу поблагодарить молодых ребят из «Ростова» за стремление, самоотдачу и дебют в РПЛ, удачи вам в дальнейшей карьере», — написал Заболотный в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Антона Заболотного.
Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
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