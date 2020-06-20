Владислав Радимов — об игре «Крыльев»: это какая-то карикатура на футбольную команду

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал домашнее поражение самарских «Крыльев Советов» в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» со счётом 2:4.
«Самарские «Крылья» — это какая-то карикатура на футбольную команду», — написал Радимов в «Твиттере».
Напомним, что после первого тайма «Крылья» вели в счёте 1:0 благодаря забитому мячу защитника Тараса Бурлака. Однако второй тайм оказался провальным для игроков самарского клуба, в котором они пропустили четырежды. Авторами голов в составе «Ахмата» стали, Денис Глушаков и Бернард Бериша, а дублем отметился Владимир Ильин. Сократил отставание хозяев и установил окончательный счёт на 88-й минуте встречи 20-летний форвард Денис Глушенков.
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте.
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