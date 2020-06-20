Активные болельщики ЦСКА посетили тренировочную базу клуба перед игрой с «Зенитом»

Активные фанатские объединения московского ЦСКА посетили тренировку клуба перед игрой 23-го тура Российской Премьер-Лиги с питерским «Зенитом», сообщается в «Твиттере» RBWorld.

«Тренировочную базу в Ватутинках посетили активные болельщики ЦСКА, которые пообщались с командой в преддверии возобновления сезона. Впереди тяжёлый график — за 10 дней армейцы сыграют с «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо», — сообщает источник.

Фото можно посмотреть в «твиттере» RBWorld.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 20 июня. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало матча – 19:00 мск.



ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).