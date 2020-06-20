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Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории

Матч между «Партизаном» и «Црвеной» послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории
Футбол / Прочие турниры 0

Полуфинальная встреча Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0) стала основной причиной новой вспышки заболеваний вследствие заражения коронавирусом в Черногории, сообщает Blic.

«У меня есть неофициальная информация, которая подтверждает, что определенное количество наших граждан отправилось в Сербию. Понятно, что посещение этого матча стало причиной сегодняшней ситуации. Это показывает, насколько нам нужна личная ответственность», — приводит слова директор Клинического центра в Подгорице (Евпатория) Евто Ераковича источник.

Встреча, на которой присутствовало 16 тыс. зрителей, состоялась 10 июня. С тех пор было объявлено о «9 «импортированных случаях». Всего за период пандемии в Черногории было выявлено 330 заболевших в результате заражения коронавирусом.

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