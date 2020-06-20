Сафонов: Игнатьев должен уже начать отрабатывать свой ценник

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Урал» — «Рубин», который состоится 21 июня, а также дал прогноз на результат выступлений казанского «Рубина» в текущем сезоне.



«Сейчас любые прогнозы — это гадания на кофейной гуще. Главное, чтобы не получилось, как в истории про старика Хоттабыча, чтобы вся команда не заболела «короной» как в «Ростове». И все же, я считаю, «Рубин» в этой игре одержит победу со счётом 1:0. Судя по отзывам, которые доводилось слышать, казанцы в контрольных матчах с «Крыльями Советов» выглядели хорошо. Команда, уверен, финиширует в сезоне даже вне зоны стыковых матчей несмотря на то, что их отменили.



Вообще, хочется снять шляпу перед руководством «Рубина» что продлили на год контракт с травмированным футболистом. Это сильный поступок, тем более в тяжелых финансовых условиях, которые наступили для всего российского футбола. Позиция опорника, как и центрального полузащитника — определяющая в футболе. Но думаю, Тарасов вряд ли будет готов сходу выполнять весь объём работы на данной позиции. Ему ещё нужно набрать кондиции и прочее. Думаю, что Слуцкий будет постепенно его подпускать к играм.

Что касается других игроков «Рубина», то должен уже начать отрабатывать свой ценник и положение в клубе форвард Иван Игнатьев. Также мы ждём, что голкипер Юрий Дюпин продолжит подтверждать свой высокий уровень, который он показывает в этом сезоне. Если он серьёзный вратарь, то не должен опускаться ниже этой планки. Также мне интересно, как будет выглядеть по сезону Макаров. В «Нефтехимике» его удары со штрафных запомнились. Он может решить исход матчей дальним ударом. А без ударов нет голов», — приводит слова Сафонова ТНВ.