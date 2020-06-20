Бышовец: в РПЛ есть команды, которые уже обречены. Казань не из их числа

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец дал прогноз на матч между «Рубином» и «Уралом», который состоится 20 июня в Екатеринбурге.
«Прогнозы сейчас делать сложно. Практически можно отталкиваться только от матчей, проведённых до пандемии коронавируса. Многое будет зависеть от числа потерь в составе, количества переболевших. Также важно, как каждой из команд удалось провести время в период на изоляции, насколько удалось сохранить физический и игровой тонус в ходе тренировочного процесса. К примеру, у «Урала» заболел Погребняк. Возможно, есть и другие проблемы. Все мы знаем, что произошло с «Ростовом».
Что касается предстоящего матча, то в целом поездки в Екатеринбург для любых команд сопряжены с трудностями. «Урал» дома играет активно, владеет инициативой. Думаю, у Екатеринбурга в этой игре шансы будут выше. Но мне кажется, в лиге есть команды, которые уже обречены. Казань не из их числа. Думаю, «Рубин» сохранит место в РПЛ», — приводит слова Бышовца ТНВ.
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