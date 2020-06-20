Губерниев: матч «Сочи» — «Ростов» сильно поднимет престиж российского футбола

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Сочи» над молодёжной командой «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ.



«Я думаю, что матч «Сочи» — «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту! Мы и дети наши будем гордиться этим бескомпромиссным поединком соперников! Горжусь юным поколением России! На примере неуступчивого и такого молодого «Ростова»! Ребята — молодцы! Вперёд, Россия Молодая!» — написал Губерниев в своём «Телеграм»-канале.



«Ростову» пришлось выставить на матч игроков молодёжной команды по причине заражения коронавирусом 6 футболистов основного состава, из-за чего вся команда была изолирована. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

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