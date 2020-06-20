Шалимов: игра показала, что «Ахмат» физически был готов лучше, чем «Крылья»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:2 в гостевом матче 23-го тура РПЛ.

«Игра складывалась для нас неудачно — пропустили со стандарта в самом начале поединка. Тяжело начинать матч с пропущенного мяча. Дальше мы взяли игру под контроль, владели инициативой и мячом. Соперник в первом тайме проводил контратаки, но ничего опасного они не создали. А во втором тайме мы полностью переиграли оппонентов. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, хотя можно было ничего не говорить. Подкорректировали некоторые вещи, эмоционально они были настроены.



Команда вышла на второй тайм, быстро отыгралась, вышла вперёд, а затем забила ещё. Думаю, игра показала, что физически мы были готовы лучше, чем «Крылья». Мы уверенно и заслуженно выиграли. Мы счастливы, игра была важнейшая. Вылезли с последнего места, победа была очень важна», — приводит слова Шалимова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте.