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Илья Мэддисон: чего все хвалят молодёжку «Ростова»? Они же просто не умеют играть в футбол

Илья Мэддисон: чего все хвалят молодёжку «Ростова»? Они же просто не умеют играть в футбол
Футбол / РПЛ 0

Известный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов», в котором хозяева одержали победу со счётом 10:1.

«А чего все хвалят молодёжку „Ростова“? Они же просто не умеют играть в футбол! Матч будто игра сборной Австралии и Американского Самоа. „Сочи“ мог 40 мячей забить, если бы напрягся. Это же профессиональные футболисты, пусть и 18 лет. Что за уровень у нашего молодёжного первенства?» — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на матч с сочинским клубом «Ростов» был вынужден выпустить резервный состав по причине заражения шести футболистов основы коронавирусом, из-за чего вся команда была отправлена на карантин.

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