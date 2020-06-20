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«Врачи дали мне четыре года». Экс-тренер «Барселоны» рассказал о смертельном диагнозе

«Врачи дали мне четыре года». Экс-тренер «Барселоны» рассказал о смертельном диагнозе
Футбол / Испания 0

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, рассказал о прогнозах врачей и ходе болезни.

«Два года чувствовал, что с телом происходит что-то серьёзное. Я должен был услышать диагноз и знал, что он не будет безопасным. Врачи дали мне четыре года. Болезнь ассиметрично сказывается на работе конечностей. Левая рука стала работать хуже правой, правая нога — хуже левой. К счастью, врачи сказали, что болезнь прогрессирует медленно, и, поскольку лечения нет, единственное, что они могут мне дать, это таблетки, которые замедлят её развитие», — приводит слова Унсуэ Cuatro.

Унсуе работал в «Барселоне» тренером вратарей с 2003 по 2010 год, а также был ассистентом главного тренера с 2014-го по 2017-й. Специалист возглавлял «Сельту», «Жирону», «Нумансию» и «Расинг».

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