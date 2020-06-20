Борис Ротенберг: Рами — обманщик, он скрыл от «Сочи» травму

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что французский защитник Адиль Рами скрыл от персонала клуба травму, из-за чего так и не сыграл за южан ни одного матча.
«На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так.
Он всё-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более нужен был в защиту маститый игрок. CAS в Лозанне? Даже не знаю. Да пусть он идёт куда хочет», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.
Ранее адвокат французского защитника сообщил, что футболист намерен покинуть российский клуб. По его словам, Рами не намерен соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как «Сочи» не платит ему зарплату. Француз собирается перейти в другой клуб.
- 20 июня 2020
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