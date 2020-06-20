«Ты красавец! Буффонище!» Соловьёв высоко оценил игру голкипера «Ростова» Попова
Телеведущий Владимир Соловьёв высоко оценил игру 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова, дебютировавшего в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10) и ставшего рекордсменом турнира по отражённым мячам.
«Денис Попов. „Ростов“. 17 лет. Ты красавец! Буффонище!» — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Напомним, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
Лопырёва: ситуация с игрой «Ростова» и «Сочи» — недостойная и лишённая здравого смысла
- 20 июня 2020
-
10:50
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:13
-
09:55
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
07:31
-
06:58
-
06:50
-
06:23
-
05:55
-
05:39
-
05:29
-
04:54
-
04:14
-
03:51
-
02:47
-
02:32
-
02:20
-
01:56
-
01:24
-
00:58
-
00:57
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:23
Партнерский контент