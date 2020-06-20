«Ты красавец! Буффонище!» Соловьёв высоко оценил игру голкипера «Ростова» Попова

Телеведущий Владимир Соловьёв высоко оценил игру 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова, дебютировавшего в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10) и ставшего рекордсменом турнира по отражённым мячам.

«Денис Попов. „Ростов“. 17 лет. Ты красавец! Буффонище!» — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Напомним, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.