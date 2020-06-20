Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло вчера, 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом».



«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию. 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджёг файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса. В ходе проведённой проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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