Кин: мне тошно от де Хеа. Я бы не пустил его в автобус после игры с «Тоттенхэмом»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко раскритиковал игроков манкунианской команды Гарри Магуайра и Давида де Хеа за ошибки, допущенные во время пропущенного гола в матче 31-го тура с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 1:1.



«Шокирован этим голом. Смотрю футбол уже много лет, но позволять забивать такие голы? Я просто в ярости. Не могу поверить, что это „Манчестер Юнайтед“.

Люк Шоу играет головой, после чего начинает движение вперёд? Магуайр… Как игрок международного уровня может так защищаться? От этого вратаря мне вообще тошно до смерти. Оштрафовал бы де Хеа в перерыве матча. Сейв после удара головой Сона? Это нормальное спасение для игрока такого уровня.



Я просто ошеломлён. Я бы даже не пустил Магуайра и де Хеа в командный автобус после матча — пусть бы добирались в Манчестер на такси. Мы боремся за топ-4, а тут такое… Им должно быть очень стыдно после такой игры», — цитирует Кина Sky Sports.