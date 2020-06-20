Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 июня, состоится матч «Урал» — «Рубин». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Кудрявцев и Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).

«Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (23) — на 14-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020