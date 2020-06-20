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«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 июня, состоится матч «Арсенал» — «Спартак». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

Тульский «Арсенал», набрав 28 очков в 22 турах, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на 8-м месте.

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