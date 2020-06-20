ЦСКА — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 июня, состоится матч ЦСКА — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (50) — на 1-м месте.
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