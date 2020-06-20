Виталий Мутко — о матче «Сочи» — «Ростов»: радоваться таким победам смешно

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (10:1).



«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдёт в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, матч надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал „Ростов“ в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. У шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.