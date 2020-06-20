Гжегож Крыховяк: футбол проиграл коронавирусу, но футболисты «Ростова» завоевали уважение
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов», в котором хозяева одержали победу со счётом 10:1.
«Вчера футбол проиграл коронавирусу, но футболисты „Ростова“ завоевали уважение», — написал Крыховяк на своей странице в «Твиттере».
Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. У шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
Виталий Мутко — о матче «Сочи» — «Ростов»: радоваться таким победам смешно
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