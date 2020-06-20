«Тамбов» объявил о заключении контракта с хавбеком Саламатовым

«Тамбов» объявил о заключении контракта с полузащитником Никитой Саламатовым. Соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020 с возможностью продления на следующий сезон.

Саламатов будет выступать в составе «Тамбова» под 7-м игровым номером. Полузащитник уже включён в заявочный лист команды.



«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой, голами и победами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

Фото: Официальный сайт «Тамбова»

Последним клубом Саламатова был владивостокский «Луч». В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 16 матчах ФНЛ и забил 2 гола. Ранее футболист играл за «Хикми», «Зенит-2», «Тюмень», «Сочи» и другие клубы.