Жерар Пике: выиграть чемпионат будет тяжело — теперь не всё зависит от нас

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором его команда не сумела обыграть «Севилью» (0:0). Теперь борьба за золотые медали в Примере обострилась — мадридский «Реал», имея матч в запасе, отстаёт от каталонцев на три очка.



«Выиграть чемпионат в этом сезоне будет очень тяжело — теперь не всё зависит от нас. „Реалу“ будет непросто потерять очки. Особенно учитывая то, что происходит в последних двух турах.



Да, повторюсь, теперь не всё зависит от нас, но впечатления от встречи с „Севильей“ неплохие — матч был равным, но мы всё же были сильнее. Есть ощущение, что мы потеряли два очка», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Мадридский «Реал» проведёт матч завтра, 21 июня. Его соперником станет «Реал Сосьедад».