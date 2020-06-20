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Жерар Пике: выиграть чемпионат будет тяжело — теперь не всё зависит от нас

Жерар Пике: выиграть чемпионат будет тяжело — теперь не всё зависит от нас
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором его команда не сумела обыграть «Севилью» (0:0). Теперь борьба за золотые медали в Примере обострилась — мадридский «Реал», имея матч в запасе, отстаёт от каталонцев на три очка.

«Выиграть чемпионат в этом сезоне будет очень тяжело — теперь не всё зависит от нас. „Реалу“ будет непросто потерять очки. Особенно учитывая то, что происходит в последних двух турах.

Да, повторюсь, теперь не всё зависит от нас, но впечатления от встречи с „Севильей“ неплохие — матч был равным, но мы всё же были сильнее. Есть ощущение, что мы потеряли два очка», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Мадридский «Реал» проведёт матч завтра, 21 июня. Его соперником станет «Реал Сосьедад».

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании
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