Стал известен арбитр четвертьфинала Кубка России «Шинник» — «Урал»

Четвертьфинал Кубка России «Шинник» — «Урал» рассудит Игорь Панин, сообщает РФС в социальных сетях.

Ассистентами судьи были назначены Александр Богданов и Денис Березнов. Резервный арбитр – Павел Шадыханов, инспектор – Владимир Енютин.



Матч состоится 24 июня в Ярославле и пройдёт на стадионе «Шинник». Начало встречи — 17:00 мск.

Напомним, встреча этих команд на стадии четвертьфинала должна была пройти 4 марта, однако была отменена за несколько часов до стартового свистка из-за состояния ярославского поля.

В матче 23-го тура РПЛ «Урал», занимающий в таблице одиннадцатое место, сегодня встречается с «Рубином». Начало матча — в 14:00 мск. В досрочно завершившемся сезоне ФНЛ «Шинник» занял восьмое место.

Отметим, победитель пары в полуфинале встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальные матчи состоятся 18–19 июля.