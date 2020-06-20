«Урал» — «Рубин»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Кухарчик, Панюков.
Запасные: Баклов, Герасимов, Насыров, Ароян, Бавин, Ефремов, Магомадов, Калинин, Шаболин, Августиняк, Юсупов.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Могилевец, Подберёзкин, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Плиев, Степанов, Тарасов, Коновалов, Самошников, Давиташвили, Йевтич, Марков.
«Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (23) — на 14-м месте.
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