Игрок «Ньюкасла» Йедлин: безразлично, будет Трамп смотреть матчи сборной США или нет

Американский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Деандре Йедлин отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее завил, что прекратит смотреть матчи национальной сборной после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила стать на колено во время исполнения гимна в качестве мирного протеста.



«Сказанное Трампом вызывает грусть, потому что у него есть платформа и по какой-то причине люди вынуждены его слушать. Но, честно говоря, мне всё равно, смотрит он матчи или нет. Мне совершенно безразлично.



По-моему, люди до сих пор не понимают, почему спортсмены становятся на колено и говорят, что жизни чернокожих важны. Люди не хотят понимать, что это никакое не неуважение флага. Мы не говорим, что жизни других не имеют значения. Сейчас настал кризис, ведь уровень жизни чернокожих не соответствует стандартам жизни белых. Это касается и других меньшинств», — приводит слова Йедлина Sky Sports.

ФИФА отреагировала на отказ Дональда Трампа смотреть матчи сборной США