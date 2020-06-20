Агент Рами отреагировал на обвинения владельца «Сочи» в адрес футболиста

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, прокомментировал высказывания владельца «Сочи» Бориса Ротенберга, что футболист скрыл от персонала клуба травму.



«Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно… После клубного медосмотра всё было в порядке. Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» — приводит слова Руиза Sport24.



34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

Борис Ротенберг: Рами — обманщик, он скрыл от «Сочи» травму