Уткин: поступок Мостового в матче с «Ростовом» на аморальный не тянет

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на критику полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко в адрес футболиста «Сочи» Андрея Мостового. По словам финского футболиста, от поступка Мостового в матче с «Ростовом» у него был рвотный рефлекс.



«Думаю, Роман Еременко всё же погорячился, не тянет это на аморальный поступок. Тут, скорее, заметно, что он поле не здорово видит, ситуацию оценивает импульсивно.



Сразу вспоминается из того же матча, как Мостовой сам по себе с мячом в аут зашёл. Романа тоже понять можно — взвинченный вечер, что ни говори. В общем, слово за слово. «Проехато», — написал Уткин в своём „телеграм“-канале.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.



За «Ростов» в этом матче играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.